Экономическая полиция обрушилась на Водоканал. 40 обысков. Пришли даже в квартиру покойного Феликса Кармазинова

Сотня следователей и оперативников полицейского главка начали операцию по уголовному делу, возбужденному по контрактам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Сотрудники утром побеспокоили даже семью умершего Феликса Кармазинова. Не говоря уже о месте проживания также уже бывшего генерального директора Водоканала Евгения Целикова. «Фонтанка» выяснила первые подробности.

По информации «Фонтанки», около 7 часов утра 20 ноября примерно 100 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователей Главного следственного управления полицейского главка начали проведение 40 обысков в квартирах подозреваемых и фигурантов по уголовному делу, возбужденному по статье 165 – «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

По данным нашего издания, обыски также идут в квартире скончавшегося в 2019 году бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова на Васильевском острове и в его доме в Сестрорецке. Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке. Практически соседний с домом Кармазинова.

Помимо этого, обыски начались и у других участников финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Так, например, у директора по проектам развития ГУП «Водоканал» Евгения Мельникова.





Разумеется, при таком масштабе список обыскиваемых не ограничивается. «Фонтанка» выясняет, кого после мероприятий будут доставлять в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145.

По данным нашего издания, в материалах дела указан предварительный ущерб на 1 миллиард рублей. «Фонтанке» известно, что суть уголовного дела заключается в том, что подозреваемым будут вменяться завышенные цены на поставку электроэнергии в ГУП «Водоканал» и, соответственно, оплату Водоканалом этих счетов. Как указано в постановлении, «несмотря на неоднократные предостережения подчиненных».

Поставщиком же является петербургская компания ООО «Развитие и инвестиции», к генеральному директору и учредителю Алексею Малееву также сегодня в 7 утра зашли в гости.

«Фонтанка» продолжает собирать подробности.