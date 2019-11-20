Авиакомпании насчитали 3,2 млрд убытков после запрета полетов в Грузию, но возместить их не надеются

3,2 миллиарда рублей убытков насчитали от запрета полетов в Грузию российские авиакомпании. Но возместить потери игроки рынка не надеются.

Об этом 20 ноября пишет издание «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники в двух авиакомпаниях. Самые большие потери — 1,2-1,3 млрд рублей – заявили «Уральские авиалинии», совершавшие 71 рейс в закавказскую страну в неделю. «Аэрофлот» насчитал около 700 миллионов убытков, S7 — 600 миллионов, «Победа» — около 400 миллионов, Red Wings— около 120 миллионов, Smartavia — почти сто миллионов.

При этом авиакомпании считают, что не получат обещанную российскими властями компенсацию, ведь до сих пор им не выплатили возмещение за подорожание керосина в 2018 году — 23 миллиарда на 34 авиакомпании.

По данным «Ведомостей», Минтранс считает заявленные авиаперевозчиками суммы убытков завышенными. Министерство предлагает компенсировать только прямые убытки, а сорванные планы перелетов таковыми не считать.





Напомним, полеты из России в Грузию прекратились 8 июля, после выступлений в Тбилиси, которые власти РФ сочли русофобскими. Через несколько дней правительство пообещало отечественным авиакомпаниям возместить убытки.

Большие потери понесла и грузинская сторона. Поток российских туристов сократился.