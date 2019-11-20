Скульптуру льва возрастом 50 тысяч лет нашли в Денисовой пещере. Сделал её не Homo sapiens

В знаменитой Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фигурку пещерного льва, изготовленную около 45-50 тысяч лет назад. Это один из самых древних подобных артефактов. Предположительно, создали её не гомо сапиенсы, а денисовцы – представители подвида древних гоминидов, сообщает 20 ноября «Интерфакс».

Фигурка длиной 4,2 см из бивня мамонта воссоздает общий облик готовящегося к прыжку хищника, голова не сохранилась, рассказывает главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Новосибирска (ИАЭТ) Михаил Шуньков. Скульптура украшена орнаментом в виде насечек, на ней остались следы красной охры, то есть её красили – возможно, предполагают в ИАЭТ, кровь символизировала ранение. Однозначно ответить на вопрос о её назначении невозможно.

По стилистике объект напоминает находки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции, однако является на сегодняшний день одним из самых древних подобных артефактов.

Фигурку откопали в 11-м культурном слое пещеры, где ранее были обнаружены следы денисовского человека (Homo denisovensis) и следы использования огня. Археологи не исключают, что фигурка могла быть изготовлена жившими в пещере денисовцами под влиянием человека разумного (Homo sapiens), активно расселявшегося по миру в это время. Денисовцы – вымерший подвид или вид людей – предположительно, жили параллельно с неандертальцами, кости которых также находили в пещере. Исследования генома, по данным «Википедии», показали, что денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые.

Денисова пещера. Кадр из видео в YouTube



