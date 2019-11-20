Разработчик рассказал о том, сколько будет стоить легкий однодвигательный вертолет VRT500

Цена новейшего российского легкого вертолета VRT500 будет сопоставима с иностранными аналогами, но отечественная машина будет намного функциональнее, сообщил в интервью РИА Новости 20 ноября генеральный директор компании «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Александр Охонько.

По его словам, вертолет может быть конвертирован под выполнение различных задач: от грузопассажирских перевозок, медико-эвакуационных работ и аэротакси, полицейского предназначения или целей обучения.

«Кроме того, с учетом развития городского воздушного транспорта, одно из наших приоритетных направлений – это корпоративные и бизнес-перевозки. Вертолет быстро конвертируется и под эти задачи. Благодаря лучшим техническим решениям, вертолет гарантирует безопасность при эксплуатации не только в условиях плотной городской застройки, но и горных, а также морских районах», – добавил собеседник агентства.







Основными конкурентами российского вертолета можно назвать американский Robinson R66, канадский Bell 505 и европейский H125. Несмотря на то, что последний имеет большую взлетную массу (около 2,2 тонны), по выполняемым функциям – это прямой конкурент российского VRT500.



