Роскосмос боится разориться из-за многомиллиардных штрафов. Претензии – у Минобороны

Правительство ищет способ на законодательном уровне решить проблему многомиллиардных штрафов Роскосмоса. Их пытается взыскать с госкорпорации Минобороны за срывы сроков сдачи заказов.

Иски Минобороны к космической промышленности могут её разорить, пишут 20 ноября «Ведомости». Накануне на совещании в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова и с участием руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина обсуждался вариант внесения правок в законодательство, которые бы защитили интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций, а также позволили бы избежать штрафов из-за задержек программ импортозамещения.

По данным издания, осенью Минобороны подало крупные иски к ракетно-космическому центру «Прогресс» (на сумму 2,1 млрд рублей) и ракетно-космической корпорации «Энергия» в связи с разработкой космических аппаратов по заказу военных. Официального подтверждения этой информации нет.

Минобороны, будучи госзаказчиком, согласно 44-ФЗ («О контрактной системе»), обязано предъявить финансовые претензии к исполнителю – Роскосмосу и ракетно-космическим предприятиям, если те нарушают контрактные обязательства. Причины срыва сроков изготовления продукции при этом не рассматриваются. Чаще всего это касается военных заказов, где задержка отчетности даже на неделю грозит наказанием, «соразмерным сумме всего соглашения», разъясняет источник издания.



