Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Мексики

Прибрежные и высокогорные районы на территории штата Чьяпас, в некоторых районах штата Табаско, а также на территории муниципалитета Сан-Маркос в Гватемале ощутили на себе подземные толчки.

Как пишет РИА Новости 20 ноября, землетрясение было зафиксировано в 04:27 по времени UTC (07:27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

В свою очередь национальная сейсмологическая служба Мексики отмечает, что магнитуда землетрясения составила 6,4.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.



