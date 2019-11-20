Роструд рассказал, что нужно сделать, чтобы увеличить новогодние каникулы

В 2020 году россиян ждут самые короткие новогодние каникулы за последние пять лет. Роструд назвал несколько условий это поправить.

Выходными в 2020 году будут дни с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря остаются рабочими днями. Сокращение новогодних каникул естественное : в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни. Чтобы продлить новогодние каникулы или майские праздники за счет отпуска, как пишет РБК 20 ноября, нужно предупредить работодателя заранее. График отпусков сотрудников организации при этом должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

При этом по статье 122 ТК РФ сотрудник может просить об отпуске только через полгода после непрерывной работы на одном месте.

Если гражданин работает у индивидуального предпринимателя или физлица, порядок предоставления отпуска определяется по соглашению с работодателем.



