ДТП парализовало Витебский: из Пушкина и Шушар не выехать. В аномальной пробке шутят

Выезд из Пушкина по Витебскому проспекту, а также почти все дороги, ведущие из Шушар, утром 20 ноября оказались парализованы из-за одного ДТП.

Как сообщают очевидцы в «Яндекс.Навигаторе» и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись легковая машина и тягач, перекрыв две полосы. Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших.

Уже в 8:06 «Яндекс» зафиксировал «необычно сложную пробку» на Витебском от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. В пробке длиной 5,9 км можно потерять 2 часа 3 минуты, что на 1 час 38 минут больше обычного.





В «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» рассказывают, что на проезд 1 километра уходит 40 минут. Пользователи сервиса предлагают пути объезда (Пулковское шоссе для жителей Пушкина и Шушарская дорога для шушарцев), удивляются, почему на проспекте нет разворота, шутят и знакомятся в пробке.