СМИ: В Кремле передумали менять партийные списки на одномандатников

О том, что администрация президента больше не планирует увеличивать число одномандатников и снижать число депутатов по спискам на выборах в Госдуму, сообщает 20 ноября РБК со ссылкой на источники. Пропорция решили оставить прежними — 50% одномандатников и 50% списочников.

О том, что в планах Кремля есть изменение системы распределения мандатов летом писал Bloomberg со ссылкой на источники. Они уверяли агентство, что рассматривается вариант об увеличения до 75% доли одномандатников. Однако этот вариант отбросили после того, как на последних выборах в сентябре этого года «Единая Россия» набрала 68%. систему признали жизнеспособной.

А вот в случае увеличения доли одномандатников до 75% , как показал опыт выборов в Мосгордуму, возросло бы количество протестных округов, а требуемое количество подписей для регистрации было бы снижено. Это могло бы привести к регистрации внесистемных кандидатов, считают эксперты Института социально-экономических и политических исследований.



