«Новая философия взаимодействия человека с государством»: госорганы перестанут принимать просителей

Уже через 5 лет, в 2024 году, федеральные и региональные органы власти в России могут прекратить приём граждан. Со всеми вопросами (кроме неустранимых случаев, которые правительство определит позднее) надо будет обращаться в многофункциональные центры – МФЦ, передаёт 20 ноября РИА «Новости».

Как говорят в Минэкономразвития, разработавшем соответствующий законопроект, такова «новая философия взаимодействия человека с государством».

Все услуги станут доступны в электронной форме, заполнять заявления будут сотрудники МФЦ. Обращаться можно будет в любой центр, не зависимо от места регистрации.



