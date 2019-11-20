Полицейские задержали любителей краснокнижной рыбы, промышлявших на Дону под прикрытием научной работы

Одиннадцать браконьеров задержали сотрудники управления уголовного розыска волгоградской полиции при участии Росгвардии в акватории Цимлянского водохранилища. Жители Калачевского и близлежащих районов под прикрытием профильного НИИ круглогодично ловили рыбу по бумагам для научных целей, на самом деле для продажи оптовыми партиями.

«По имеющейся информации, предполагаемым организатором группы является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли лов рыбы в акватории, круглогодично запрещенной для вылова, после чего реализовывали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова», – сообщает 20 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.

С шести изъятых сотрудниками лодок были изъяты не только средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов. Один из них – черноморско-азовская шемая – занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 2,5 миллиона рублей.





Возбуждено уголовное дело по статье 256, часть 3 (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с использованием служебного положения, группой лиц и в особо крупном размере) УК РФ.