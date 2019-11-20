«Это вообще чьи болельщики были?» Сборная вступилась за капитана Дзюбу после нападок с трибун

Матч сборной России с Сан-Марино запомнится не столько хоккейным счетом, сколько травлей трибун с российскими болельщиками в адрес капитана сборной, игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

В эфир «Первого канала» попали нецензурные кричалки, которые раздавались по-русски, как конкретно по поводу Дзюбы, так и по в адрес петербургского клуба, в котором он играет. Досталось капитану в том числе и за предматчевое обещание забить в ворота Сан-Марино семь голов. За игру игроку не удалось этого сделать.

«Дзюба выполнил задачу на матч», – тем не менее заявил на пресс-конференции после игры главный тренер сборной Станислав Черчесов. А в кулуарах он продолжил:

«У меня нет слов. Это вообще чьи болельщики были? Я давно не обращаю внимания на такие вещи, за время работы тренером успел уже ко всему привыкнуть», — сказал Черчесов.





Поддержал капитана и игрок сборной, капитана московского «Спартака» Георгий Джикия. Он попросил фанатов забыть о клубных пристрастиях, когда играет национальная команда.

«Что касается выкриков в адрес Артема Дзюбы, то это, конечно, очень обидно. Это отражается внутри, поэтому не хотелось бы в дальнейшем, чтобы такое повторялось и не было никаких клубных пристрастий, когда играет сборная. Трибуны должны нести положительный заряд», – цитирует игрока «Спорт-экспресс».

В поддержку капитана сборной выступил и РФС. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал «кучкой псевдоболельщиков» фанатов, оскорблявших нападающего сборной России Артема Дзюбу.

Встреча России и сан-Марино проходила во вторник, 19 ноября, на стадионе «Олимпико» в Серравалле.

Россияне выиграли со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев (3 минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (77). Для Сан-Марино это поражение стало десятым в десяти матчах отборочного этапа при 50 пропущенных мячах и всего одном забитом.