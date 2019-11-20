Водительские медсправки станут электронными. Врачи будут передавать данные о пациентах ГИБДД

ГИБДД и Минздрав после многолетних споров договорились об обмене данными. Информацию о здоровье водителей ГИБДД будет получать из базы данных Минздрава, и на смену бумажным медицинским справкам придут электронные.

Как пишет 20 ноября «Коммерсантъ», МВД накануне опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в законы «О безопасности дорожного движения», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об охране здоровья граждан», ужесточающий правила прохождения медкомиссий и получения медсправок. Обследования, напомним, обязаны проходить кандидаты в водители и автомобилисты, меняющие права.

Справка, согласно законопроекту (должен вступить в силу 1 июля 2022 года), станет электронным документом с электронной подписью, впрочем, бумажный вариант тоже можно будет получить. Все медицинские организации будут передавать информацию о выданных заключениях и аннулировании справок в создаваемую единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения – ЕГИСЗ.

Медорганизации обяжут сообщать об ухудшении здоровья водителей. Если на очередном медосмотре или в поликлинике у гражданина выявят заболевание, не совместимое с вождением, выданные ранее справки и водительские права могут быть аннулированы. Сейчас лишать прав может только суд.





Госавтоинспекция пыталась наладить информационный обмен с Минздравом с 2010 года, но медики не желали раскрывать врачебную тайну. Только в октябре 2019 года после совещания у премьера Дмитрия Медведева глава МВД заявил, что с Минздравом удалось договориться.

С 22 ноября изменится процедура медосмотра: как уже сообщалось, добавляется ряд тестов у нарколога. Срок получения справки и её стоимость вырастут.