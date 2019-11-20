На сына экс-президента Германии напали с ножом во время лекции

Нападении на сына Рихарда фон Вайцзеккера, медика Фрица фон Вайцзеккера, произошло в клинике в Берлине, которую он возглавляет. От полученных ран врач скончался.

Происшествие, как сообщает «Газета.ру» 20 ноября, произошло в клинике Schlosspark, которая находится рядом с дворцом Шарлоттенбург в Берлине. Во время выступления к Вайцзеккеру подошел мужчина с ножом и нанес 59-летнему мужчине несколько ударов.

Сын бывшего лидера страны скончался от полученных ранений.

Ранение получил и один из слушателей, который пытался до приезда полиции удержать нападавшего. В итоге мужчина с ножом бы задержан, его мотивы устанавливаются.

Фриц фон Вайцзеккер занимал пост главного врача клиники Schlosspark с 2005 года. Его отец, Рихард фон Вайцзеккер, возглавлял Германию с 1984 по 1994 год.



