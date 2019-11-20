Совфед взялся за соседа с пилой. За громкое пение и ремонтный шум россиян будут штрафовать

Дополнить новый кодекс об административных правонарушениях еще одним составом хотят российские сенаторы. В зону их внимания попали шумные соседи. Как пишут «Известия» 20 ноября, Совет федерации предлагает привлекать их к ответственности и наказывать рублем.

Поправки включают в действия, нарушающие покой россиян в период с 23 до 7 утра в будни, и до 11 утра в выходные, громкое пение, ремонтные работы и конечно чрезмерную любовь к громкой музыке.

Все это при утверждении поправок будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физического лица.

Документ учитывает и ситуации, когда громкие звуки, напротив, считают законными — ситуации с ликвидацией ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.



