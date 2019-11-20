Вспомнить всё. Сборная Бельгии сыграет в одной группе с командами России и Дании на Евро-2020

Сборная России сыграет с командами Дании и Бельгии в группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Во вторник прошли заключительные матчи отборочного цикла европейского первенства.

Первой команде мира, согласно рейтингу ФИФА, россияне проиграли домашний, предпоследний матч отборочного турнира совсем недавно и обидно. Матч на "Газпром Арене" 16 ноября бельгийцы выиграли со счетом 4:1 при в общем-то неплохой комбинационной игре россиян. Это было первое поражение команды Черчесова в отборочном цикле Евро-2020.

Теперь команды встретятся вновь, уже в финальной части турнира. Как пишет ТАСС, сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Сборная Бельгии попадет в первую корзину жеребьевки финальной стадии вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Все эти страны за исключением Украины и Бельгии являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, в связи с чем в группу к сборной России автоматически попадает команда Бельгии. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций оставляет за собой право изменить составы корзин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.



