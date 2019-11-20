Сборная России завершила отбор на Евро-2020 пятью голами в ворота худшей в мире команды

В пользу сборной России по футболу завершился заключительный матч отборочного этапа чемпионата против Сан-Марино, слабейшей команды в рейтинге ФИФА (211 место из 211). Встреча проходила во вторник, 19 ноября, на стадионе «Олимпико» в Серравалле.

Россияне выиграли со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев (3 минута), Сергей Петров (19), Алексей Миранчук (49), Алексей Ионов (56) и Николай Комличенко (77). Для Сан-Марино это поражение стало десятым в десяти матчах отборочного этапа при 50 пропущенных мячах и всего одном забитом.

В то же время для России эта игра уже ни на что не влияла. Россияне ранее гарантировали себе второе место в группе, дающее право на участие в финальной части чемпионата Европы.

Она пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три игры группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге. Сборная России минимум два матча группового этапа сыграет в Северной столице. А возможно и три – это решит жеребьевка хозяина поля в матче с другим уже известным участником этой группы – сборной Дании.



