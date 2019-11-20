NASA отслеживает три астероида, которые пройдут вблизи Земли за один день

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA предупреждает, что три околоземных объекта (NEO) направляются к нашей планете, и момент, когда они окажутся наиболее близкими к ней, наступит в эту среду, 20 ноября . Два из трех астероидов были обнаружены только в прошлые выходные.

Первый из астероидов этой среды, и самый большой – пирамида шириной от 50 до 110 метров – это астероид UK6 2019 года, который впервые наблюдался 24 октября, примерно в 06:20 по Гринвичу.

Второй астероид (WF 2019), замеченный NASA всего два дня назад, достигает ширины около 24 метров и приблизится к Земле в 11:44 по Гринвичу. Это объект, который будет ближайшим к Земле, пройдет на расстоянии, почти вдвое превышающем расстояние до Луны.

Последний, астероид 2019 WE, также недавно замеченный, имеет размер до 27 метров в ширину и пройдет в 21:50 по Гринвичу. По данным NASA, ни один из трех объектов не представляет угрозы для нашей планеты.



