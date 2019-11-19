Трамвай сбил двоих мужчин на Дальневосточном проспекте. Очевидцы сообщают о погибшем

Трамвай сбил двух пешеходов в Невском районе Петербурга в ночь на 20 ноября. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут свидетели трагедии, общественный транспорт сделал техническую остановку на Дальневосточном проспекте, напротив недавно установленного памятника писателю Даниилу Гранину.

«Техническая остановка была, выпустили людей, и встречный трамвай снёс их», – пишет петербурженка Алла Вранчан.





Очевидцы также сообщают, что были сбиты двое мужчин, один из них скончался на месте.

В «Горэлектротрансе» пока не подтверждают информацию о том, что пострадавший и жертва вышли из трамвая. «По оперативной информации, два человека были сбиты трамваем вне зоны пешеходного перехода в 22.49. Один от полученных травм скончался на месте, другой госпитализирован», – сообщили в "Горэлектротрансе".