Родной дом Гитлера МВД Австрии превратит в отделение полиции

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (Шикльгрубер), превратят в отделение полиции. Об этом сообщили в МИД Австрии, передает 19 ноября издание Deutche Welle.

«Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму», — заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Судьба дома, в котором родился Гитлер, решалась на протяжении нескольких лет, ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник.

В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии. МВД подчеркнуло, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс.

МВД Австрии уже объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания. "В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды", – говорится в заявлении МВД. Объявление результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.



