США нарастят военное присутствие у нефтяных объектов в Саудовской Аравии

Соединённые Штаты в скором времени направят в Саудовскую Аравию дополнительные подразделения для защиты нефтяных месторождений. Об это 19 ноября говорится в письме Дональда Трампа конгрессу.

«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно 3 тысячи человек», – цитирует документ РИА Новости.

Они останутся там, пока их присутствие будет необходимо, добавил президент США.





В Саудовскую Аравию также доставят радары и противоракетные системы.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября, после чего крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаку провели их бойцы с помощью дронов. Система ПВО "Пэтриот", производимая в США, не справилась с отражением этой атаки. США же обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Напомним, Саудовскую Аравию месяц назад посетил Владимир Путин. Российского президента встречали с особыми почестями. Ещё до визита президента РФ саудиты проявляли искренний интерес к российским зенитно-ракетным системам С-400, которые, по словам Путина, несомненно отразили бы атаку дронов на нефтеполя. Позавчера стало известно о том, что Саудовская Аравия решила вернуться к обсуждению условий покупки С-400 в рамках контракта, залюченного в 2017 году.