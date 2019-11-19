Кто-то решил подставить Михаила Боярского. Полиция проверила, сбил ли тот петербуржца своим черным «Мерседесом»

Полиция Петербурга получила вечером 19 ноября конкретную информацию: «Мерседес» Михаила Боярского сбил мужчину в Приморском районе. Очевидец указал место, время и полные данные потерпевшего. «Фонтанка» перепроверила информацию в ГИБДД.

По данным «Фонтанки», в 20:58 на телефон дежурного УМВД по Кировскому району поступил звонок от неизвестного. Он спокойным голосом попросил принять следующую информацию: только что на улице Оптиков черный «Мерседес» с номерами О 022 СА 98 сбил человека и уехал в сторону увеличения номеров домов по Оптиков.

Помимо этого, очевидец назвал имя пострадавшего, Циркулев Владимир Александрович, и добавил, что он госпитализирован.

Понятно, что полицейский не стал анализировать редчайшую для таких случаев манеру изложения звонившего, больше похожую на доклад в эфире сотрудника правоохранительных органов. Информация была направлена в Приморский район и продублирована в главк. Через минуту ответственному от руководства по ГУ МВД сообщили, что «Мерседес» принадлежит известному во всех отношениях Михаилу Сергеевичу Боярскому.





По данным нашего издания, помимо просмотров камер видеонаблюдения и сигнала постам на задержание «Мерседеса», наряд выдвинулся и к дому Боярского. В принципе, не надо быть допущенным к оперативным базам, чтобы знать место – набережная реки Мойки, 29. Оттуда сотрудники ДПС доложили начальству, что «Мерседес» с данными номерами стоит под домом и они не видят никаких повреждений от каких-либо ДТП.

Параллельно этому другой наряд был уже на предполагаемом месте аварии на Оптиков. Однако никаких следов от ДТП и здесь обнаружить не удалось. По линии службы «03» полицейским сообщили, что выездов на Оптиков у медиков не было, телефонограмм из больниц также не поступало.

«Фонтанка» набрала несколько раз телефон звонившего в полицию. Он включен, но не отвечает. Имя, которым назвался заявитель, не без странностей – Арчибайс. Что касается имени покалеченного, то, по данным «Фонтанки», человека с такой фамилией, именем и отчеством на территории РФ не существует.

В ГУ МВД нам прокомментировали, что, по их мнению, «кто-то решил подставить Боярского».

- Причем как-то глуповато. Если рассчитывали на хайп, то он выйдет короткий, – ответил нам собеседник.

– Зачем, как вы думаете? – спросила «Фонтанка» немного не по адресу.

– Это уже ваша работа, – ответил сотрудник.





Заметим, что при учете известности Михаила Боярского не только в Петербурге, но и вообще «Фонтанка» уверена, что до телефона заявителя полицейские дозвонятся. Если нет, то придут к инкогнито домой.