«Турецкий поток» заполнили газом

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании 19 ноября.

"В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции", – сообщает монополия.

Магистраль, как напоминают в "Газпроме", состоится до конца года.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

Напомним, Турция сегодня заявила о завершении строительства конкурента этому газопроводу – из Азербайджана. TANAP протяженностью 1850 километров образует основу так называемого Южного газового коридора (SGC) для доставки газа с месторождения Шах-Дениз-2 в Азербайджане на рынки Европы.



