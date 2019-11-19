Реалистичная имитация убийства с бутафорским ножом. Дело мёртвого барана из Шушар получило новый виток

Полиция Пушкинского района продолжает расследовать дело об убийстве жертвенного барана в Шушарах. Отец жениха, исполнявший обряд, объяснил правоохранителям, что под окна дома на Старорусском проспекте привёз уже мёртвого барана, а потом сымитировал публичное заклание.

Как сообщает председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, дело уже переквалифицировано со статьи о жестоком обращении с животным на статью о мелком хулиганстве.





«15.11.2019 мой сын сочетался браком, и мы играли свадьбу. По нашей национальной традиции, необходимо, чтобы молодожёны угостили лучшими кусками мяса самых нуждающихся, неимущих (7 человек) людей. Для этого необходимо, чтобы родственники и гости увидели умерщвление живого барана перед жильем жениха», – так начал своё объяснение мужчина.

Далее он рассказал, что в час дня купил барана и сразу же заколол, после чего загрузил в «Газель» и приехал на Старорусский.

«Перед входом в парадную расстелили ковер, на него вынесли тушу уже мертвого барана и положили. Нож у меня в руке был бутафорский, чтобы все гости видели, что я соблюдаю наши национальные традиции... Только я знал, что баран уже был мертв, когда его выносили из автомобиля. Я немного нарушил наши национальные традиции, так как мне было известно, что по закону РФ убой скота производится в специально отведенных местах», – закончил 45-летний отец жениха из Азербайджана.

Впрочем, Олег Капитанов предположил, что фигурант дела мог слукавить.

«Я, конечно, не большой эксперт по части умерщвления животных, но на видео прекрасно видно, что "мёртвый" баран стоит на передних ногах и шевелится. Опять же, если баран "мертв" уже больше двух часов, зачем после "театрализованного умерщвления" вытирать нож и заворачивать тушу в полиэтиленовую пленку, а потом бегом нести ее в машину, кровь "мертвого барана" к тому моменту давно бы свернулась», – заключил чиновник.

Ранее «Фонтанка» писала об убийстве барана, которое шокировало не только жителей Шушар, но и всех петербуржцев.