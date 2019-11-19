В стартовом составе сборной России на матч против Сан-Марино выйдут 3 зенитовца

Игроки ФК "Зенит" Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Артем Дзюба выйдут в стартовом составе сборной России на матч против Сан-Марино.

В воротах будет стоять Антон Шунин («Динамо», Москва»). В линию защиты с первых минут матча выйдут Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Беляев («Арсенал», Тула), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»). В полузащите будут играть Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак», Москва) и Алексей Ионов («Ростов»). Единственным нападающим в предстоящей игре станет Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург).

Игра начнётся на Олимпийском стадионе в городе Серравалле в 22.45 мск.

Эта встреча завершит отборочный цикл сборной на Евро-2020. Напомним, что команда РФ уже обеспечила себе участие в финальной части турнира. Более тот, уже знает одного из соперников по групповому этапу соревнования – это сборная Дании. Дания, как и Россия, является одной из 12 стран – хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча группового этапа и встречу 1/8 финала. Согласно регламенту, хозяева чемпионата Европы, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, матчи которой должны принять. Встречи группы B запланированы в Санкт-Петербурге и Копенгагене, следовательно, сборные России и Дании сыграют в этой группе. Команды проведут по два матча группового этапа у себя дома, а место их очной встречи определит специальная жеребьевка.



