Медведев: Дорожные карты интеграции с Белоруссией придется дорабатывать

Дорожные карты интеграции с Белоруссией придется дорабатывать, об этом заявил председатель правительства РФ по итогам семичасовых переговоров со своим коллегой из союзного государства. Слова Дмитрия Медведева на этот счет приводит сайт российского Белого дома 19 ноября.

"Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где ещё есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придётся обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации", – заявил Медведев по итогам переговоров с Сегреем Румасом. – Я считаю, что такой откровенный разговор между нами, с участием всех наших коллег, должен позволить нам выйти на окончательные решения. Причём, подчёркиваю, где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счёт аккуратной, внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьёзные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, с участием правительств двух стран".

Медведев заявил, что разногласия нужно решить крайне быстро, всего за неделю. "За эту неделю подготовят новые версии «дорожных карт», где будут сведены результаты сегодняшней работы. На базе этих новых версий мы проведём ещё одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министрами, и обязательно созвонимся с Сергеем Николаевичем, а если надо будет, то и встретимся, ничего тут сложного нет, благо между нами расстояние небольшое", – заявил Медведев.

В конечном счёте это всё должно быть одобрено президентами двух государств, для того чтобы положить начало ещё более существенной работе по подготовке изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь, продолжил глава правительства. "Когда мы это сделаем, тогда сможем уверенно заявить, что интеграция между двумя государствами вышла на принципиально новый уровень. Как мне представляется, это отвечает чаяниям народов двух стран и интересам наших государств", – заключил он.

Напомним, программа дальнейшей интеграции России и Белоруссии должна быть принята к 20-летнему юбилею Союзного государства в начале декабря.



