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19.11.2019 21:21
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Лидеры Евромайдана Кличко и Парубий не явились на допросы по делу экс-бойцов "Беркута"

Мэр Киева Виталий Кличко и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, активнейшие участники госпереворота на Украине 21 февраля 2014 года, известного как Евромайдан, сегодня не явились на заседание суда по делу бывших сотрудников милицейского спецназа "Беркут", обвиняемых в причастности к расстрелам активистов, предшествовавших смене власти в стране. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Заслушать показания Кличко и Парубия суд просили адвокаты бывших "беркутовцев", которые считают, что для оправдания их подзащитных могут быть полезны показания этих двух политиков, которые в 2013-14 годах были лидерами массовых протестов в Киеве. Слушания по делу проходят в Святошинском районном суде Киева.

Председательствующий на процессе судья Сергей Дячук сообщил, что, по его данным, Парубий примет участие в допросе в режиме видеоконференции во время следующего заседания суда, которое состоится 21 ноября. Адвокат Кличко сообщил суду, что мэр Киева ни 19 ноября, ни 21 ноября не сможет прийти, поскольку находится в загранкомандировке. На заседании суда 21 ноября, кроме Парубия, должны также допросить как свидетеля защиты бывшего депутата Рады Сергея Пашинского, который в мае – июне 2014 года исполнял обязанности главы администрации президента Украины, а сейчас находится в следственном изоляторе.

Дячук также сообщил, что в ноябре истекает ранее определенный срок для допросов свидетелей защиты. Судья не исключил, что срок их допроса может быть продлен на месяц. После завершения допросов состоятся судебные дебаты, после которых состоится вынесение приговора обвиняемым – пяти бывшим сотрудникам "Беркута" – Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.


Справка:

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский райсуд рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

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