Лидеры Евромайдана Кличко и Парубий не явились на допросы по делу экс-бойцов "Беркута"

Мэр Киева Виталий Кличко и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, активнейшие участники госпереворота на Украине 21 февраля 2014 года, известного как Евромайдан, сегодня не явились на заседание суда по делу бывших сотрудников милицейского спецназа "Беркут", обвиняемых в причастности к расстрелам активистов, предшествовавших смене власти в стране. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Заслушать показания Кличко и Парубия суд просили адвокаты бывших "беркутовцев", которые считают, что для оправдания их подзащитных могут быть полезны показания этих двух политиков, которые в 2013-14 годах были лидерами массовых протестов в Киеве. Слушания по делу проходят в Святошинском районном суде Киева.

Председательствующий на процессе судья Сергей Дячук сообщил, что, по его данным, Парубий примет участие в допросе в режиме видеоконференции во время следующего заседания суда, которое состоится 21 ноября. Адвокат Кличко сообщил суду, что мэр Киева ни 19 ноября, ни 21 ноября не сможет прийти, поскольку находится в загранкомандировке. На заседании суда 21 ноября, кроме Парубия, должны также допросить как свидетеля защиты бывшего депутата Рады Сергея Пашинского, который в мае – июне 2014 года исполнял обязанности главы администрации президента Украины, а сейчас находится в следственном изоляторе.

Дячук также сообщил, что в ноябре истекает ранее определенный срок для допросов свидетелей защиты. Судья не исключил, что срок их допроса может быть продлен на месяц. После завершения допросов состоятся судебные дебаты, после которых состоится вынесение приговора обвиняемым – пяти бывшим сотрудникам "Беркута" – Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.



