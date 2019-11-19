Пишут политики, пишут художники. УФАС предстоит рассмотреть жалобу на конкурс по созданию петербургского мета-бренда

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» попросил петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверить, законно ли комитет по туризму провел закупку на создание мета-бренда города. В жалобе (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что до участия в конкурсе незаконно не допустили двух участников.

Компанию «Григорьев Борис и партнеры» комитет отстранил от участия в конкурсе из-за того, что выписка из ЕГРЮЛ, которую предоставила фирма, не была заверена нотариально. Однако это требование нарушает закон «О контрактной системе...», говорится в жалобе. Другому потенциальному участнику, компании «Видигайд», в закупке поучаствовать не позволили из-за отсутствия ИНН ее учредителя. Однако в выписке, которую предоставила кампания, эти данные были указаны, утверждают в "Яблоке".

В партийном центре антикоррупционной политики обращают внимание: компания «Пронэйм», которая заняла в конкурсе второе место, предложила более низкую цену контракта, чем победитель. Разница ценовых предложений – 2,5 млн рублей. Но компания, с которой комитет в итоге заключил контракт, взяла количеством дипломов: у нее их 35 штук. Яблочники отправили в комитет по туризму письмо с предложением выложить награды, которые принесли компании победу в конкурсе, в открытый доступ.

Ранее о намерении оспорить результаты контракта заявил уличный художник Loketski. Его возмутила "ни с чем не сопоставимая цена" создания логотипа.

Итоги конкурса на создание мета-бренда Петербурга комитет по туризму подвел в октябре прошлого года. Проводить закупку пришлось после того, как Смольный лишился прав на логотип, разработанный "Студией Артемия Лебедева" без открытых конкурсных процедур за символическую плату. Расторгнуть заключенный негласно договор тогда потребовало агентство "Григорьев Борис и партнеры". Условия нового конкурса участники рынка тоже пытались оспорить. С жалобой в УФАС – правда, безуспешно – обращалась Ассоциация рекламных агентств России. Не встал на сторону ассоциации и суд В результате участие в конкурсе приняли только две компании, и мета-бренд для города за 7 млн рублей разработало московское агентство SPN Communications.



