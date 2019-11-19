В России предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты

Минимальные розничные цены на сигареты предложили ввести в России депутаты Госдумы, опубликовавшие проект поправок в Налоговый кодекс. По расчетам авторов законопроекта, в 2019 году она составила бы около 86 рублей за пачку, пишет 19 ноября РИА Новости.

В настоящий момент в России запрещено продавать сигареты по цене выше указанной на пачке максимальной розничной, которую устанавливает сам производитель. При этом нельзя устанавливать цену ниже минимальной розничной, которую закон определяет, как 75 процентов от максимальной.

Предложенные поправки меняют определение максимальной розничной цены. Она по-прежнему будет устанавливаться производителем отдельно по каждой марке изделия, но с условием, чтобы была не ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Единую минимальную цену, согласно тексту законопроекта, можно рассчитать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства или ввоза продукции в Россию. При ее расчете будет применяться повышающий коэффициент в размере 1,4.

При такой формуле, как отмечают авторы поправок, единая минимальная цена на пачку табачной продукции в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя цена легальной пачки сигарет составляет около 115 рублей. Депутаты заявили, что ставят целью борьбу с нелегельной продукцией, средняя стоимость пачки которой варьируется от 45 до 55 рублей.



