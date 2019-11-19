В Волгограде грузовик без тормозов на полном ходу таранил машины. Собрал чёртову дюжину

Груженая овощами фура с тягачом Scania на полном ходу снесла более десяти машин на попутной и встречной полосах в Волгограде вечером 19 ноября. Известно о двух пострадавших. Водитель говорит о неисправных тормозах.

Авария произошла в Краснооктябрьском районе города. Грузовой автомобиль выезжал с улицы Герцена на 1-ю Продольную магистраль и, не тормозя, врезался в попутные и встречные машины, рассказали V1.RU в пресс-службе регионального МВД. За рулем, по информации полиции, был мужчина 30 лет. Он расказал, что взял тягач в аренду, в прицепе была морковь. Водитель увтверждает, что у грузовика отказали тормоза, в результате чего он и протаранил 13 легковушек.

«Видно, что грузовик пытался избежать столкновения, — рассказал V1.RU очевидец аварии по имени Алексей. — Водитель всеми возможными способами пытался объехать стоящие автомобили, но получилось это как-то плохо. Остановиться грузовик смог аж на проспекте Ленина, выехав на полосу, ведущую в Тракторозаводский район».





По информации портала, среди разбитых машин есть Jaguar, Toyota Mark-II, внедорожник Mitsubishi L-200.

На месте происшествия работают полиция, несколько карет скорой помощи, пожарно-спасательные подразделения.