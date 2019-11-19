Госдума поддержала новый закон о виноделии: он станет фатальным для многих российских винзаводов

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Он станет базовым для отрасли – практически с нуля создав правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия

Как заявил 19 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин, «российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны». И законопроектом создаются для этого все условия: «формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок».

При этом новый закон категорически не нравится некоторым российским производителям.

«Закон о виноделии может быть эффективным инструментом для развития производства отечественных вин из российского сырья, но для предприятий, производящих продукцию из импортного виноматериала этот документ станет фатальным. Сейчас в России по меньшей мере треть игристых вин производится из балка, качественного импортного виноматериала, прошедшего все стадии отбора и контроля», – рассказал генеральный директор петербургского завода «Игристые вина» Юрий Дудко.





По его словам, важная задача, стоящая перед законодателями – это борьба с компаниями, которые используют сырье неизвестного происхождения. Он отметил, что общее потребление виноматериалов отечественными предприятиями составляет 750 млн литров в год, из них в России производится около 350 млн литров, а импортируется – 120 млн литров. Получается, что около 300 млн литров – это несертифицированная продукция с неизвестным происхождением, которая используется компаниями при производстве. Но в данной версии законопроекта, по словам Дудко, ограничительных мер против производителей, которые используют это сырье, не предусмотрено. При этом документ по касательной задевает ответственных производителей, в том числе и ЗАО «Игристые вина», которые не смогут изготавливать продукцию из сертифицированного импортного виноматериала.

«Кроме этого, из-за запрета на использование импортного вина наливом объемы производства добросовестных российских производителей значительно сократятся. Быстро восполнить недостаток объемов российским виноградным сырьём не удастся – цикл выращивания винограда долгий, по разным расчётам на полное замещение уйдёт 7-10 лет. В результате, освободившиеся полки мгновенно будут заняты бутилированным импортом или продукцией из сырья неизвестного происхождения», – подытожил Дудко.