«Денег таких свободных нет». Выплаты компенсаций авиакомпаниям за резко подорожавший керосин перенесли на 2020 год

Выплата компенсаций авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин в 2018 году перенесена на 2020 год. Об этом 19 ноября сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

«Не хотел бы, чтобы Минфин воспринимали как некоторое зло. Странно было бы, если бы они не перепроверяли, достаточно ли обоснованы цифры и подсчеты», — цитирует Юрчика РБК. По его словам, выплаты в объеме 23 млрд рублей из резервного фонда правительства уже согласованы.

«Другое дело, денег таких свободных нет. Принято решение перенести рассмотрение выплат на следующий год», — сказал чиновник и добавил, что среди вариантов выплат рассматривается рассрочка.

Компенсации планировалось выплатить авиакомпаниям до ноября этого года. Именно об этом сроке речь шла в перечне поручений президента Владимира Путина правительству.

Согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), который приводит РБК, совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил 45,3 млрд руб. Цифра оказалась сопоставима с убытком за весь 2018 год, составившим, по оценкам Минфина, около 50 млрд руб. В отчете отдельно говорилось о росте затрат на авиатопливо. Так, в четвертом квартале 2018 года пиковая стоимость авиакеросина была на уровне 47,6 тыс. руб. за тонну. При этом, несмотря на то, что в первом квартале 2019 года средневзвешенная стоимость топлива снизилась и составила 43,26 тыс. руб. за тонну, это оказалось на 12,3% выше стоимости топлива за аналогичный период предыдущего года.



