Угроза для губернаторов и сенаторов: налоговая узнает все, что россияне делают в Сан-Марино и Панаме

Популярные у россиян для регистрации офшоров государства Панама и Сан-Марино начнут обмениваться налоговой информацией с российской Федеральной налоговой службой.

Как говорится в опубликованном 19 ноября приказе ФНС «Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ», изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Ранее Росфинмониторинг выявил 4 тысячи панамских компаний, подконтрольных россиянам. Среди них нашлись губернаторы, сенаторы и депутаты. Причем эти фирмы провели операций почти на 5 миллиардов рублей.

Самыми популярными среди граждан России офшорами остаются Британские Виргинские острова и Багамы.



