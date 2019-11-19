Александр Кержаков вывел юношескую сборную России в элитный раунд чемпионата Европы

Юношеская сборная России по футболу (U-18) со счетом 4:0 победила сверстников из сборной Польши в матче отборочного турнира первенства Европы среди игроков не старше 19 лет, сообщает Российский футбольный союз.

Встреча прошла в рамках первого отборочного раунда ЧЕ в Кардиффе 19 ноября. Россияне набрали в трех матчах 5 очков, заняли в пятой отборочной группе второе место и вышли в элитный раунд – второй отборочный этап чемпионата. "Мы выходим в элитный раунд из группы со второго места, так как в параллельной встрече Уэльс со счетом 2:0 обыграл Косово", – добавляют в РФС и поздравляют футболистов.

Старшим тренером юношеской сборной России является экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков.



