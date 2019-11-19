Сколько лет вашей собаке. Учёные вывели формулу для подсчёта «человеческого» возраста

Владельцы популярных пород собак получили ответ на один из самых волнующих вопросов и смогут подсчитать, сколько же лет их питомцам в переводе «на человеческий». Группа ученых под руководством Трея Айдекера из Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) предложила собаководам строго научный способ.

В настоящий момент наиболее распространено мнение, что один год собачьей жизни равен семи годам человеческой. Оно основано на средней продолжительности жизни хомо сапиенс в 70 лет и собаки в 10 лет.

Команда Калифорнийского университета вывела формулу, изучив эпигенетические изменения, пишет 18 ноября Science Alert. В основе метода лежат процессы, развивающиеся с возрастом.

Как выяснили ученые, ДНК постоянно накапливает модификации, так называемые метильные группы. Большое количество модификаций связано с изменением возраста, то есть получаются своеобразные эпигенетические часы, которые работают на манер песочных. Биологи сравнили работу эпигенетических часов собак и людей. При этом во внимание было принято, что продолжительность жизни у собак крупных и мелких пород может сильно отличаться, поэтому для исследования выбрали лабрадоров. Ученые сравнили генетические профили 104 лабрадоров в возрасте от четырех недель до 16 лет с генетическими профилями 320 человек в возрасте от года до 103 лет.





После сопоставления работы эпигенетических часов была выведена заветная логарифмическая формула. Узнать, сколько лет питомцу в переводе на человеческий возраст, можно таким образом. Человеческий возраст = 16 х ln (возраст собаки) + 31. ln – это натуральный логарифм, который можно посчитать на любом калькуляторе или же онлайн.

Предположим, лабрадору 4,5 года. Натуральный логарифм 4,5 равен 1,504. Это число умножается на 16, а затем прибавляется 31. В итоге в переводе на человеческий возраст собаке исполнилось 55 лет.

Логарифмическая формула покажет нелинейный результат: например, щенок возрастом семь месяцев будет соответствовать 9-месячному младенцу, собака возрастом в один год будет ровесником 31-летнего человека, в пять лет — 56-летнего, в восемь — 64-летнего.

Отмечается, что формула подходит не для всех пород и видов домашних животных, но, по мнению ученых, она намного точнее гипотетического числа семь.