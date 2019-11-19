АТОР: Россияне все реже едут в Европу на Новый год. Азия дешевле

Ассоциация туроператоров России отмечает снижение интереса россиян к европейскому отдыху в зимние каникулы. Это дорого.

Как 19 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, практически все европейские туристические направления в период новогодних каникул из-за отсутствия чартерного авиасообщения требуют от россиян больших затрат по сравнению с экзотическими странами, что приводит к очевидной стагнации спроса на такие путешествия.

"Практически все популярные новогодние направления обслуживаются чартерными авиаперевозками. Соответственно, стоимость путевок на неделю в бюджетных отелях варьировалась от 45 – 50 тысяч рублей на человека. Для новогодних туров это достаточно низкая цена. В прошлом году средняя продаваемая цена путевок по экзотическим направлениям составляла 75 – 80 тысяч рублей на человека", – пояснила представитель АТОР.

Она назвала наиболее востребованные туристические направления у россиян на новогодние праздники и обратила внимание, что если не считать Турции (а её условно относят к Европе), европейских стран в этом списке нет.





В список стран, где январский отдых наиболее востребован нашими соотечественниками, вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

Майя Ломидзе рассказала и еще об одном важном тренде этого зимнего сезона – о снижении цен на новогодние туры. «По данным туроператорских продаж, стоимость туров на новогодние праздники с вылетом на неделю в отель 3* на завтраках или на «все включено» стартовала от 45 – 50 тыс. рублей на человека. Для новогодних туров это довольно низкая цена", – сказала она.

Что касается бюджета, который туристы реально тратят на новогоднее путешествие, то средняя цена продаваемых туров на Новый год практически на всех экзотических направлениях, за исключением Турции и ОАЭ, составляет от 75 до 80 тыс. руб. на человека (7 дней, отель 3* на базе завтрака или «все включено»). Туры в Европу на 5 – 6 дней в те же 3* обходятся от 80 – 90 тыс. руб. на человека. По данным аналитической службы АТОР, на Новый год россияне в основном едут за «солнцем и морем». Доля пляжных туров на выездных направлениях оценивается в 60 – 65%.