Электромобили становятся дешевле. Volkswagen нашёл, как сэкономить при производстве

Новый Volkswagen ID.3 в производстве обходится на 40% дешевле, чем его «предшественник» e-Golf. Об этом на встрече с инвесторами заявил глава концерна Герберт Дисс.

Самая большая экономия получилась в результате оптовых поставок аккумуляторных батарей, а также из-за того, что целый завод в Цвикау был полностью переоборудован под выпуск исключительно электромобилей, пишет Electrek. К тому же электрический Golf выпускался относительно малым тиражом, в то время как ID.3 будет массовой машиной, что позволит снизить затраты на производство одной единицы товара.

Выпуск электромобилей до сих пор, как правило, убыточен, и даже лидер «электрификации» Tesla все никак не может выйти на стабильные ежеквартальные прибыли. При этом цены на электромобили, как известно, примерно в два раза выше, чем на аналогичные традиционные машины.

Оба этих фактора оказывают сильное влияние на темпы роста парка электромобилей. Другими словами, пока электрический транспорт невыгодно производить и дорого покупать. И Volkswagen не раз заявлял, что полон решимости сделать электромобиль доступным для покупателей и прибыльным для производителей.





Volkswagen ID.3 это первый электромобиль на новой платформе MEB, предназначенной исключительно под электротранспорт. Объявленная цена на ID.3 начинается от 30 тысяч евро, а с учетом дополнительных субсидий от немецкого правительства она может быть снижена до 24 тысяч евро. Это сравнимо с бензиновым Golf в одной из дорогих комплектаций, то есть цены на бензиновые и электрические автомобили сближаются.

Остается второй фактор: прибыльность для производителей. Заявление главы Volkswagen свидетельствует о том, что и в этом направлении есть заметные сдвиги.