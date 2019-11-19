На восстановление мозаик собора Святого Марка в Венеции потребуются миллионы евро

Мраморные напольные мозаики в венецианском соборе Святого Марка оказались повреждены в результате наводнения, на их восстановление потребуются миллионы евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на смотрителей храма.

Специалисты опасаются, что содержащаяся в воде соль окажет негативное воздействие не только на мозаики, но и на основания несущих конструкций церкви. В середине ноября собор Святого Марка затопило в шестой раз за 1200 лет.

Глава осуществляющего надзор за сохранением собора фонда Fabbriceria Пьерпаоло Кампострини оценил стоимость ликвидации последствий паводка в €5 млн. Он уточнил, что страховые компании отказываются покрывать убытки, однако свою помощь в восстановлении собора предлагают многие организации и частные лица.

По данным властей, 13 ноября паводок достиг самого высокого уровня за последние полвека — 187 см, покрыв 80% территории города. 14 ноября в Венеции было объявлено чрезвычайное положение. Сообщалось также о гибели двух людей на острове Пеллестрина в лагуне Венеции. В результате наводнения пострадало множество зданий в историческом центре города, включая собор Святого Марка и служебные помещения театра «Ла Фениче». Мэр города Луиджи Бруньяро был вынужден объявить сбор пожертвований на восстановление от потопа. А петербуржцы, оказавшиеся на месте стихийного бедствия, рассказали "Фонтанке", как пережить сильнейшее наводнение в Венеции.



