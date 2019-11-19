Электрический четырехместный Bugatti может стать реальностью, если Volkswagen даст денег

Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что находится в процессе переговоров с Volkswagen Group относительно создания следующей модели марки. Сенсация состоит в том, что, возможно, это будет четырехместный седан, и к тому же электрический.

Bugatti не в состоянии самостоятельно разработать электромобиль «с нуля», поэтому помощь «материнской» компании Volkswagen необходима, пишет 19 ноября Motor1. До сихпор Bugatti занималась мелкосерийным практически ручным производством не более сотни автомобилей в год, и «на конвейере» стояла единовременно всего одна модель, будь то Veyron или нынешний Chiron. При этом затраты на производство были настолько велики, что на каждом Bugatti Veyron, по данным журналистов, компания теряла 6,24 миллиона долларов, даже несмотря на то, что его продажная цена превышает миллион долларов. Лишь сейчас, с выпуском второй модели Chiron стоимостью более двух миллионов долларов, Bugatti начала получать прибыль.

Но все равно денег недостаточно для того, чтобы самостоятельно вести разработки, особенно в такой затратной области, как электромобили. Поэтому глава Bugatti вынужден вести с Volkswagen, по его словам, «трудные переговоры» с целью создания совершенно нового для марки продукта – спортивного электрического четырехместного седана «по доступной цене». Будущий электроседан должен укладываться в сумму от 500 тысяч до миллиона евро, что для марки, чьи автомобили до этого не стоили меньше миллиона, действительно можно считать «доступной ценой».

Возможно, за основу нового Bugatti будет взят проект Galiber – концепт пятидверного четырехместного фастбэка 2009 года.



