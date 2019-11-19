«День утилизации ВАЗ». В Петербурге массово выносят с дорог «Жигули»

Вторник, 19 ноября, выдался в Петербурге днём ДТП с ВАЗами, которые, вообще-то, встречаются у нас уже не слишком часто. «День утилизации «Автоваза», – иронизируют в соцсетях.

Днём «четвёрка» отправилась в ограждения на Колпинском шоссе перед Московским шоссе, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

До этого двое «Жигулей» получили повреждения на пересечении улиц Беринга и Нахимова, а также на улице Олеко Дундича.





Ещё несколько случаев «Фонтанка» описывала ранее. «Нива» попала в массовое ДТП с троллейбусом на Кантемировской. На Ветеранов массовое ДТП «заварил» нетрезвый 20-летний парень на ВАЗ-21140. На Ленинском тяжёлые травмы получил 18-летний водитель ВАЗ-21103, въехавший в столб.