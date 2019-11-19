Сбербанк продаст "золотую акцию" "Яндекса" за 1 евро. Так решило его руководство

Правление ПАО «Сбербанк» приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N.V. ПАО «Сбербанк» продает указанную акцию по цене приобретения — за один евро. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего коммерческого банка страны вечером 19 ноября.

В связи с созданием новой структуры корпоративного управления в «Группе "Яндекс"» 18 ноября 2019 г. компания Yandex N.V. обратилась к ПАО «Сбербанк» c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей Сбербанку так называемой «золотой акции» компании (с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду)", – сообщает пресс-служба.

Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году, напоминает она.

Ранее во вторник зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис подтвердил, что этот вопрос будет рассмотрен сегодня.





Напомним, накануне крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» объявила о грядущих изменениях в структуре собственного управления. Как сообщает компания, 20 декабря на собрании акционерам предложат рассмотреть вопрос о лишении государства так называемой «золотой акции» – механизма контроля, при котором Сбербанк блокирует консолидацию 25% акций компании в руках одного инвестора. «Яндекс» планирует создать некий некоммерческий Фонд общественных интересов, который будет принимать решения о покупке в одни руки 10% и более акций, а также согласовывать сотрудничество с другими странами и изменения в правилах защиты данных российских пользователей. Ему и будет передана так называемая "золотая акция".

Сбербанк 18 ноября заявил о том, что готов рассмотреть соответствующее предложение "Яндекса".