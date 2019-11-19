«Статистка страшная». В Госавтоинспекции рассказали, в каких ДТП чаще всего погибают россияне

Каждая третья смертельная авария на российских дорогах случается на встречной полосе, а каждое четвертое ДТП с погибшими происходит по вине пьяных водителей. Об этом 19 ноября сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Чернико на форуме «Транспорт России».

«Если говорить, в целом, о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике», – цитирует Черникова РИА Новости.

В то же время, уточнил глава ГИБДД, с начала года в России в рамках развития дорожных сетей удалось убрать более 500 «очагов аварийности».

Накануне начальник Госавтоинспекции сообщил ТАСС, что высокая смертность на российских дорогах можно объяснить, в том числе, их протяженностью и масштабами страны в целом. Он подчеркнул, что Россию с протяженностью дорог примерно четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь».



