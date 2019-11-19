Развязку КАД с Московским шоссе будут перекрывать две ночи подряд

Пять съездов на развязке КАД с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия») и проезд по самой кольцевой планируется перекрывать в ночь на среду, 20 ноября, и в ночь на четверг, 21 ноября.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», четыре раза за ночь не более чем на 20 минут будут закрывать:

съезд с внутреннего кольца на Московское шоссе;

съезд с Московского шоссе на внутреннее кольцо;

съезд с внешнего кольца на Витебский проспект;

съезд с Витебского проспекта на внешнее кольцо;

съезд с Витебского проспекта на внутреннее кольцо;

участок кольцевой в пределах развязки в оба направления.





Ограничения вводятся в связи с демонтажом и монтажом высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции воздушной линии 110 кВ «Ленсоветовская-1». Заказчик – филиал «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов», подрядчик – ООО «Информационно-технологические системы».