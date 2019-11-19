«Гранд Каньон» возглавил бывший топ-менеджер «Балтинвестбанка»

Владелец петербургского холдинга «Соломон» (ТК «Гранд Каньон») Мусса Экзеков уступил должность управляющего компанией бывшему зампреду правления «Балтинвестбанка» Андрею Атамасю. Вопрос «Фонтанки» о причинах изменений в «Гранд Каньоне» Атамась оставил без комментариев, сославшись на занятость.

Андрей Атамась с 2004 по 2009 год возглавлял петербургский филиал МДМ-Банка, с 2009 по 2012 год – ОАО «Банк «Петровский», управлял филиалом последнего после его слияния с банком «Открытие». В 2014 году топ-менеджера включили в состав правления ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

Сейчас Балтинвестбанк переживает процедуру оздоровления. Инвестором и основным контролирующим собственником организации является Абсолют Банк.



