Полиция в одном из районов Петербурга запретила эксплуатацию полусотни автобусов

Петербургская полиция повторила рейд «Автобус» в Петродворцовом районе города. За месяц мало что изменилось: фактически нарушителей меньше не стало.

Как сообщает 19 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в ходе профилактической операции по проверке соблюдения правил пассажирских перевозок было осмотрено 148 автобусов за неделю, с 11 по 18 ноября. Выявлено 85 нарушений ПДД. 48 автобусов оказались неисправными – им запрещена эксплуатация. 78 водителей категории «Д» привлечены к административной ответственности. Самые частые нарушения: эксплуатация транспорта при наличии неисправностей и использование водителем телефона за рулём.

Семь должностных лиц привлечены к административной ответственности. Одному юридическому лицу, осуществляющему пассажирские перевозки, выдано предписание.





В конце октября в том же районе из 195 проверенных автобусов неисправны оказались 90, к административной ответственности привлекли 105 водителей.

Рейды правоохранителей проходят на фоне обсуждения планов о реформировании общественного транспорта в Петербурге, призванном навести порядок в отрасли. Реформа предполагает отмену 270 коммерческих маршрутов и установление вместо них социальных.

Соцсети переполнены сообщениями о нарушениях ПДД со стороны водителей маршруток.