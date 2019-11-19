СМИ: Американские военные решили вернуться в Сирию. Десант высадился на северо-востоке республики

Вертолет с американскими десантниками прибыл в провинцию Хасеке для задержания двух человек.

«Американские силы осуществляют посадку на вертолете над одним из домов в деревне Телль-Ахмар на юге сельской местности аль-Хасеке и похищают двоих», – об этом 19 ноября рассказало агентство SANA.

Кем были задержанные, не сообщается.





Это не первая акция американцев на северо-востоке арабской республики после объявленного вывода войск. Так, 13 ноября армия США перешла сирийско-иракскую границу, чтобы занять нефтяные месторождения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии после якобы произошедшего разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ. В конце октября 2019 года солдаты США якобы покинули страну, но власти США сообщили, что охранять нефтяные поля на севере Сирии будут 900 американцев.