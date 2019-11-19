В Башкирии подростку с инвалидностью чиновники подарили велосипед. Семья мальчика отнеслась к ситуации с юмором

В Башкирии подростку с инвалидностью подарили велосипед. Мальчику, который оказался самым активным посетителем спортклуба в Баймаке, подарок вручал глава Баймакского района Фанис Аминев. Семья ребенка не в обиде и отреагировала на ситуацию с юмором.

Как пишет 19 ноября портал UFA1.RU, велосипед мальчику подарили десять дней назад, но широко обсуждать это начали после публикации местного общественника в социальных сетях. В районной администрации журналистам портала объяснили, что презент самому активному посетителю спортивного клуба общества инвалидов «Надежда есть» купили заранее. При этом никто не ожидал, что им станет ребёнок, который не может пока передвигаться самостоятельно. Подросток подарку обрадовался.

«Если вначале он был замкнутым и стеснялся общаться, то теперь он ходит в клуб как на работу, потому что очень хочет быть самостоятельным. Ему прописали передвижение на кресле-коляске, он отказывается. И тренер по адаптивной физической культуре учит его передвигаться на костылях», — рассказал UFA1.RU глава района Фанис Аминев.

Мать мальчика Ольга подтвердила, что сыну очень нравится ходить в клуб, он каждый день встает пораньше и ждет машину, которая возит его на занятия. При этом женщина рассказала, что подарок был неожиданным. «Нежданно-негаданно. Он же не ходит, а тут велосипед». В семье воспитываются еще семеро детей, вероятно, спортивный снаряд достанется кому-то из них, а подростку пообещали взамен купить новый мобильный телефон.



