Главреда FinNews отпустили под домашний арест. Суд услышал просьбы коллег-журналистов

Василеостровский районный суд изменил меру пресечения Владимиру Шевченко, обвиняемому в вымогательстве 1,2 млн рублей у Россельхозбанка. Журналистское сообщество заступилось за коллегу и убедило Фемиду личными поручительствам.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Мелешко, меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест суд изменил на заседании 19 ноября.

«Об освобождении из СИЗО просил Союз журналистов Петербурга и области, в суде Владимира Шевченко поддержали главный редактор петербургского «Коммерсанта» Андрей Ершов, издатель Алексей Разоренов, глава Института региональной прессы Анна Шароградская», – уточнил защитник.

Ходатайство о смягчении меры пресечения было подано неделю назад, когда суд исследовал результаты экспертизы переговоров Шевченко и представителей Россельхозбанка. Защита настаивает, что они велись о заключении договора информподдержки, банкиры считают, что главред вымогал деньги за прекращение негативных публикаций. Эксперты Минюста сделали вывод о дружественном и открытом характере переговоров.

Последний раз стражу подсудимому продлевали в октябре до февраля 2020 года.



