12 дней турецкой комы: рассказ молодой мамы, которую вернули с того света петербургские врачи

Специалисты НИИ имени Джанелидзе сотворили чудо — в буквальном и фигуральном смысле поставив на ноги петербурженку, которая впала в кому на отдыхе в Турции и пережила в этом состоянии перелет из Антальи в Северную столицу.

Кира Шиловская на реабилитации//Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

«Она навсегда останется «овощем» или умрет, не приходя в сознание», — говорили про 31-летнюю Киру Шиловскую. А сейчас она, полная оптимизма, бегает по коридорам института в Купчино, ежедневно принимает гостей и радует врачей своим прогрессом. Новый год девушка готовится встретить дома с 4-летней дочкой, планирует снова сесть за руль и выйти на любимую работу. «Фонтанка» встретилась с ней в библиотеке отделения неврологии НИИ им. Джанелидзе.

Риелтор Кира Шиловская вместе с дочкой и мамой 13 октября прилетели в турецкую Анталью. 17 октября вечером она почувствовала себя нехорошо. А в пятницу, 18 октября, в 9 часов утра стало еще хуже — правая нога и рука не двигались, говорила спутанно. Госпитализации в клинику ждали четыре часа. Она впала в кому. Сначала турецкие врачи подозревали эпилепсию, потом установили у девушки проблемы с мозговым кровообращением и неделю не давали вывезти её в Россию. Тогда за дело взялись подруги Киры, которые обратились на «Фонтанку». К делу подключились Смольный и консульство России, а страховая организовала 29 октября спецборт в Пулково. Документы турецкие врачи оформляли уже сверхурочно, в разгар местного праздника — День Республики. Сразу после приземления Шиловскую доставили в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, а через несколько дней смогли вывести из состояния комы.

«Мы отдыхали в Анталье пять дней. Все было хорошо. Вечером в четверг, 17 октября, заболела голова. Но я не придала этому значения. А в пятницу утром проснулась, и стало совсем плохо. Мама пошла на ресепшен, попросила вызвать врача. А ей сказали: «Не волнуйтесь, идите купайтесь, наверное, она перепила». С учетом того, что я вообще не пью фактически.





Мы три часа ждали доктора, до обеда. Он пришел, увидел, что мне действительно плохо. На четвертый час приехала скорая, но мне уже было все равно — изо рта шла пена, начались конвульсии. Помню, как меня на носилках занесли в машину, реанимацию немножко, кучу каких-то врачей, запихиваемую в горло огромную трубку, и всё, я вырубилась.

Очнулась уже в Петербурге. Я никогда в жизни не болела, в больнице лежу в первый раз. Когда открыла глаза — ужасно хотела пить. Постоянно. И не хватало воздуха. Плохо работали рука и нога, в глазах двоится, голос как будто не мой.

...Врачи сказали, что всё восстановится. Я буквально бегу на тренировки в больничный зал каждый день, разрабатывать руку, учиться держать равновесие. Хочу снова научиться бегать, приседать, прыгать... И взять дочку на руки. Но пока не могу — она тяжелая. Присесть к ней на корточки — тоже. Сейчас уже сама хожу, могу встать и пойти в туалет. Словами не передать, какое это счастье. Я не думала, что человеку так мало надо.

Хочу сказать огромное спасибо врачам, медсестрам. Это ведь такой труд в реанимации работать: все неадекватные лежат, их переверни, потащи, перестели. А они еще умудряются шутить, подходят, говорят: «заинька», «солнышко». Потрясающие люди.

И я не знала, что у меня такое огромное количество друзей. Девчонки старались прийти ко мне в реанимацию к обеду, чтобы покормить супом, потому что я не могла попасть в тарелку. Недавно разрешили телефон: открыла социальные сети, а там 72 непрочитанных сообщения «ВКонтакте» и WhatsApp. Куча звонков. Написали все одногруппники с университета, коллеги с работы, незнакомые люди. Все скидывались деньгами. Помогали даже те, от которых я этого совсем не ожидала. Всем огромное спасибо! После больницы обязательно всех их соберу, приготовлю торт.

Еще очень удивила мама. Я старалась её оберегать от всего, а она у меня, оказывается, ого-го! Хотя и поседела, и похудела... Моя дочка, на удивление, тоже молодец. Она ко мне приходит в больницу, все понимает. В субботу заходила и сказала: «Мама, давай больше не поедем в отпуск — ты там болеешь». А я и сама никуда не хочу. Да и нельзя мне летать два года, только на поезде. Ужас, мне 30 лет, а столько всего теперь нельзя: кофе, летать, за руль. А я все это обожаю.

После выписки очень хочу водить и на работу. В будущем планирую больше уделять времени близким и следить за здоровьем. Мы все время куда-то бежим, не обращаем внимания на мелочи. А все может прекратиться в один миг, надо его ценить».

Смотреть в новом окне Алексей Рожнов/"Фонтанка.ру"

«Спасти турецкую Киру»

Шиловская не помнит самых ответственных этапов её спасения. Зато их хорошо запомнили ее друзья и родные, а также бригада врачей, которая ждала ее в НИИ им. Джанелидзе. 29 октября, к прибытию самолета из Антальи в Пулково, дежурные врачи института подготовили аппарат ИВЛ и мониторы. Когда бригада скорой доставила её из аэропорта, они быстро переключили аппаратуру и стремительно начали лечение и диагностику.

Как рассказал Евгений Ковальчук, заведующий отделением нейрореанимации НИИ (он лично принимал Киру), девушка находилась в тяжелом состоянии. Турецкие специалисты оставили загадкой, что стало причиной заболевания. А ситуация была такова, что даже хорошее лечение могло закончиться неблагоприятно — привести к инвалидности. Но оперативная диагностика и выбранный на её основе метод лечения быстро принесли результаты. На третьи сутки Кира стала сама дышать, на четвертые стала разговаривать, а через 10 дней была переведена из реанимации в отделение неврологии.

«Восстанавливается она быстро. Немаловажный фактор — это возраст. У неё молодой здоровый организм, и вовремя сделаны все необходимые медицинские манипуляции», — отметил Ковальчук.

«Иногда кто-то из пациентов после случившегося входит в депрессию, но есть те, кто очень хочет вернуться обратно в социум и делает для этого все возможное. Кира оказалась бойцом», — отметила её лечащий врач в реанимации Анастасия Брега.

По её словам, Шиловская буквально заставляла врачей делать с ней упражнения как можно чаще, несмотря на усталость. Она сразу начала просить дать ей встать на ноги, ходила по палате с ходунками, а потом и без, и в целом радовала медиков своим старанием и следованием всем рекомендациям.

Заведующая отделением реабилитации Александра Полякова рассказала, что сейчас их цель с Кирой научиться подниматься и спускаться на два лестничных пролета без поддержки, а еще проходить до 200 метров. А также разобраться с речью — этим занимается логопед.

А уже через две недели Кира может покинуть больничные стены, чтобы завершить восстановление в кругу близких и родных. На полную реабилитацию отводят еще полгода.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»