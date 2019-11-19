Вице-премьер Акимов доложил Путину о "колоссальном спросе" на железнодорожные билеты в Крым

Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле сообщил об ажиотажном спросе соотечественников на поезда в Крым. По словам зампреда правительства РФ, за первые двое суток с начала продаж россияне приобрели более 10 тыс. билетов.

«У нас открыты продажи железнодорожных билетов в Крым. Мы готовы. 24-го – из Москвы, 23-го – из Санкт-Петербурга идут первые пассажирские составы с новыми вагонами, с новым оператором. И вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни, за двое суток, 10 тысяч билетов. У нас даже с сайтом перевозчика были некоторые проблемы, так много было обращений», — приводит слова Акимова пресс-служба Кремля.

"Перегрузка?" – спросил его Путин. "Перегрузка, да. Не рассчитали наши вычислительные мощности", – повинился вице-премьер. Но наказан за это не был.

Напомним, что первый состав «Таврия» (№ 7/8) отправится с Московского вокзала Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14:00 по московскому времени. В пути поезд пробудет 43,5 часа. По маршруту будут ходить пять поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.





Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Первый такой поезд отправится с Казанского вокзала 24 декабря в 23:45. Дорога займет 33 часа.

Отметим, что в день старта продаж билетов на первый поезд из Петербурга в Крым "Фонтанка" не заметила ажиотажного спроса.